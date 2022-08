நடிகர்கள் நடிக்கும்போது கல்லெடுத்து அடிக்கும் விஜயகாந்த்... பின்னர் சீரியஸாக மாறிய கதை தெரியுமா?

சென்னை: கேப்டன் என்ற அனைவராலும் அன்புடன் அழைக்கப்படும் நடிகர் விஜயகாந்த் மிகவும் பாசமானவர், உரிமையோடு கோபம் கொள்பவர் என்று பலரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.

ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவ்வப்போது தன்னுடன் நடிக்கும் நடிகர்களை வம்பிழுத்து குறும்பும் செய்வாராம்.

அவ்வாறு விஜயகாந்த் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்து கொண்ட சம்பவத்தை நடிகர் மீசை ராஜேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

The story of Vijayakanth who used to throw stones at actors while they were acting and then turned serious?