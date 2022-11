சன்னி லியோன் படத்தை காட்டி, இவருடன் தான் பேய் படத்தில் நடிக்க போகிறீர்கள் என்றார்கள்... ஜி.பி.முத்து

சென்னை: வடகறி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் திரையுலகிற்கு அறிமுகமானவர் நடிகை சன்னி லியோன்.

தற்சமயம் ஓ மை கோஸ்ட், வீரமாதேவி, ஷீரோ போன்ற தமிழ்ப் படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் ஓ மை கோஸ்ட் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியிட்டு விழா நேற்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

English summary

Actress Sunny Leone made her debut in the Tamil film industry with the film Vadakari. She is currently acting as the heroine in Tamil films like Oh My Ghost, Veeramadevi and Sheero. In this case, the trailer of the movie Oh My Ghost was released and the ceremony was held yesterday.