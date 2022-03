எங்களுக்கும் வில்லத்தனம் வரும்...நடிகர்களுக்கு டஃப் கொடுத்த தமிழ் சினிமா வில்லிகள்

சென்னை : பெண்கள் மென்மையானவர்கள், அழகானவர்கள், அவர்களின் பாசம், தியாகம் காட்டப்பட்டதுடன், கவர்ச்சியாக, அழகு பதுமைகளாக காட்டப்பட்டுவது தமிழ் சினிமாவில் காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது. பல படங்களில் ஹீரோயின்கள், காதல் சீன்கள் மற்றும் டூயட் பாடல்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டதும் உண்டு.

ஆனால் பெண்களுக்கும் வில்லத்தனம் வரும் என காட்டி பிள்ளையார்சுழி போட்டு வைத்தார் இயக்குனர் சிகரம் கே.பாலச்சந்தர். அவரைத் தொடர்ந்து பல டைரக்டர்களும் தங்கள் படங்களில் வில்லனுக்கு பதிலாக வில்லி கதாபாத்திரங்களை கொண்டு அறிமுகம் செய்தனர். பெண்களை வில்லிகளாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட பல படங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். அப்படி அழகிய வில்லிகளாக வந்து தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் அழுத்தமான இடம் பிடித்து நடிகைகள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

