ரஜினிகாந்திற்கு வில்லனாக நடிக்கவிருந்த விஜயகாந்த்... இடையில் நடந்தது தெரியுமா?

சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி கதாநாயகர்களாக இருப்பவர்கள் ஒரு காலத்தில் சேர்ந்து நடித்த படங்களும் உண்டு.

கமல்-ரஜினி, கமல்-விஜயகாந்த், ரஜினி-பிரபு, கமல்-பிரபு என்று பல முன்னணி நாடிகர்கள் இரண்டு ஹீரோ படங்களில் நடித்துள்ளனர். சில சமயம் கதாநாயகன் வில்லன் என்று கூட இரண்டு நடிகர்கள் நடித்ததுண்டு. கமல்-ரஜினி, கமல்-சத்யராஜ், என்று ஹீரோ மற்றும் வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் இரு நடிகர்கள் நடித்ததுண்டு.

அந்த வகையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் படத்தில் விஜயகாந்த் வில்லனாக நடிக்கவிருந்த கதையை பற்றி இந்தக் கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

Vijayakanth was Suppose to be the villain for Rajinikanth in a movie... Do you know what happened in between?