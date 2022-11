எங்கிருந்துயா இந்த பையன புடிச்சிட்டு வந்த என வடிவேலு பற்றி கஸ்தூரி ராஜாவிடம் விசாரித்த கவுண்டமணி

சென்னை: நடிகர் வடிவேலு நடிப்பில் நாய் சேகர் ரிட்டன்ஸ் மற்றும் மாமன்னன் போன்ற திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளது.

இதனைத் தவிர்த்து சந்திரமுகி பாகம் இரண்டு திரைப்படத்திலும் பி.வாசு இயக்கத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் வடிவேலுவை திரையில் அறிமுகப்படுத்திய கஸ்தூரி ராஜா சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள பேட்டி ஒன்றில் வடிவேலு பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Actor Vadivelu has upcoming movies like Nai Shekhar Returns and Mamannan. Apart from this, He is also acting in the chandramukhi Part-2 movie directed by P.Vasu. In this case, Kasthuri Raja, who introduced Vadivelu on screen, has talked about him in a recent interview.