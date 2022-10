படத்துக்கு படம் எதுக்கு ரொமான்ஸ் பண்ணனும்... கார்த்தி மனைவியின் லாஜிக் தெரியுமா?

சென்னை: தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை நடிகர் சிவக்குமாரின் குடும்பத்திற்கு நல்ல மரியாதை உண்டு.

ஒழுக்கத்திற்கு உதாரணம் என்பதைத் தாண்டி சமுதாயப் பிரச்சனைகளுக்கு அவர்கள் குடும்பத்திலிருந்து கட்டாயம் குரல் கொடுப்பார்கள்.

அந்த வகையில் குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரும் நடிகர் கார்த்தி, தான் காதல் காட்சிகளில் நடித்தால் மனைவியிடமிருந்து வரும் எதிர்வினையை பற்றி கூறுவார்.

English summary

Actor Sivakumar's family is well respected as far as Tamil cinema is concerned. Apart from being an example of morality, they are forced to raise their voice on social issues from the family. Actor Karthi, who gives importance to family, talks about his wife's reaction when he acts in romantic scenes.