அடர்ந்த காட்டில் ஒரு த்ரில் அனுபவம்... சர்வைவர் ரியாலிட்டி ஷோ… விரைவில்!

சென்னை : சர்வதேச அளவில் மிகவும் பிரபலமான "சர்வைவர்" என்ற பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சி ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் செப்டம்பர் 12ந் தேதி முதல் தினமும் இரவு 9.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

யாரும் இல்லா தனித்தீவில் போட்டியாளர்கள் 100 நாட்கள் வரை தாக்கு பிடித்து எலிமினேட் ஆகாமல் கடைசி வரை இருக்க வேண்டும்.

இந்த ரியாலிட்டி ஷோவை ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜூன் தொகுத்து வழங்குகிறார்.

