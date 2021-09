கண்ணம்மாவுடன் சேர்ந்து வாழ துடிக்கும் பாரதி...லேட்டஸ்ட் கலக்கல் ப்ரோமோ

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் டாப் ரேட்டிங்குடன் முதலிடத்தில் இருந்து வரும் சீரியல் பாரதி கண்ணம்மா. விறவிறுப்பாக பல ட்விஸ்ட்கள் நிறைந்ததாக போய் கொண்டிருக்கும் சீரியல் இது. மலையாள சீரியலின் ரீமேக்காக இருந்தாலும் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு என அனைத்து மொழிகளிலும் வெற்றிகரமாக போய் கொண்டிருக்கும் சீரியல்.

நான்கு வருடங்களை நெருங்கி வரும் இந்த சீரியலில் அடுத்தடுத்து பல திருப்பங்கள் காணப்படுகிறது. கண்ணம்மாவின் வாழ்க்கை ஒரு பக்கம், அஞ்சலியின் உடல்நிலை பற்றிய ரகசியம் ஒரு பக்கம், பாரதிக்கு எப்போது உண்மை தெரியும், வெண்பாவின் சதி திட்டங்கள் எப்போது அம்பலமாகும் என பல எதிர்பார்ப்புகளை உள்ளடக்கியதாக சீரியல் சுவாரஸ்யம் நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது.

English summary

in latest promo, bharathi realized his mistakes and decided to reunite with kannamma. bharathi share his decision to venba and family members. venba is shocked about bharathi's decision. but soundarya's family is happy about bharathi's change.Thus the fans are eagerly waiting for Bharathi - Kannamma to join. Some have also raised questions such as whether the serial is going to end..