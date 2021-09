பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் போட்டியாளராக விஜய் டிவி விஜே பப்பு களமிறங்குகிறார்?

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பல நிகழ்ச்சிகள் மக்களின் ஃபேவரிட்டாக இருக்க உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று வருகிறது.

கடந்த மூன்று சீசன்களில் இல்லாத அளவிற்கு நான்காவது சீசன் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதோடு ஓட்டுகள் எண்ணிக்கையிலும் சாதனை படைத்தது.

இந்த நிலையில் பிக் பாஸ் சீசன் 5 இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தொடங்கவிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொள்ளயிருக்கும் போட்டியாளர்களின் பெயர்கள் அரசல் புரசலாக வெளிவர இப்போது விஜய் டிவியின் பிரபல தொகுப்பாளர் விஜே பப்பு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொள்கிறார் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளது .

English summary

latest sources said that vijay tv's vj pappu to participate in bigg boss tamil season 5. he also act lead in untitled movie and second hero in actor srikanth's movie. vj pappu hosted many popular shows in vijay tv like cook with comali, kalakka povadhu yaru.