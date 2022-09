எதற்கு லீவு தரணும்?..’நீயா நானா’-ல் இல்லத்தரசிகள் பதிலைக்கேட்டு திகைத்த கோபிநாத்

விஜய் தொலைக்காட்சி நீயா நானாவில் இல்லத்தரசிகள் அளித்த பிற்போக்குத்தனமான பதிலைக்கேட்டு நெறியாளர் கோபிநாத் அதிர்ச்சி யடைந்தார்.

படித்து என்னதான் அறிவை பெற்றாலும், மாடர்ன் வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் நமக்குள் புதைந்து கிடக்கும் நிலப்பிரபுத்துவ சிந்தனை மாறுவதில்லை என்பதை நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் பங்குப்பெற்ற பெண்கள் சிலர் வெளிப்படுத்தினர்.

நிகழ்ச்சியில் இல்லத்தரசிகள் பேசிய பேச்சுகள் இன்னும் அவர்கள் 18-வது நூற்றாண்டிலேயே இருப்பதை காண்பித்ததை நிகழ்ச்சி நெறியாளர் கோபிநாத் வருத்தப்பட்டு பல இடங்களில் பதிவு செய்தார்.

English summary

Host Gopinath was shocked to hear the reactionary response of the housewives on Vijay TV's Neeya Nana. Some of the women who participated in the Neeya Nana program revealed that no matter how much knowledge we get, no matter how much we study and live a modern life, the feudal mentality buried in us does not change.