குக் வித் கோமாளியில் 'கண்ணம்மா' ரோஷினி...அப்போ அந்த தகவல் உண்மை தானா ?

சென்னை : விஜய் டிவியில் மிக பிரபலமான, டாப் ரேட்டிங் சீரியல்களில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வந்த சீரியல் பாரதி கண்ணம்மா. இதற்கு காரணம் இந்த சீரியலில் டைட்டில் ரோலாக கண்ணாம்மா ரோலில் நடித்த ரோஷினி ஹரிபிரியன் தான் என்பது அனைவரும் அறிந்தது. இந்த சீரியலில் நடித்ததால் கண்ணம்மாவான ரோஷினிக்கு நிறைய ரசிகர்கள் கிடைத்தனர்.

இந்த சீரியலின் மொத்த கதையும் கண்ணம்மாவை சுற்றி தான் சென்று கொண்டிருந்தது. கண்ணம்மாவை போல், கண்ணம்மா - பாரதி இடையேயான ஜோடி பொருத்தமும் இந்த சீரியலுக்கு கூடுதல் ஹைலைட்டாக அமைந்தது. விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருந்த இந்த சீரியலை கண்ணம்மா கேரக்டருக்காகவே பார்த்தவர்கள் அதிகம்.

Barathi Kannamma fame actress Roshini Haripriyan is to participate in Cook with comali season 3. But earlier she said that she has got chance to act in movies and so she walked out from barathi kannamma. But now she is in reality show. Because of this fans have started asking Roshini about her movie chance.