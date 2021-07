செஞ்சு வச்ச சிலை.. கிருத்திகா நின்ற கோலத்தைப் பார்த்து.. கிறுகிறுத்து போன ரசிகர்கள்!

சென்னை: தலை நிறைய மல்லிகைப்பூவோடு ஒற்றை முடி முகத்தில் ஆட வந்த சொப்பன சுந்தரி கிருத்திகாவை பார்த்ததும் கிளுகிளுப்பு கூடிப்போச்சாம் ரசிகர்களுக்கு.

இவர் அழகா இல்ல இவர் கட்டிய சேலை அழகானு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பட்டிமன்றமே போகுது.

இந்த வயதிலும் சிக்குனு இருக்கும் இவரைப் பார்த்து கிக் ஏறுதாம் ரசிகர்களுக்கு.

English summary

Pandavan Illam serial is doing well among the women folks. Krithika Annamalai who is doing big role in the serial has come up with cute photos in her Instagram.