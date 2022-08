இதுக்கு ஒரு என்ட் கார்டே இல்லையா?...பாரதி கண்ணம்மா சீரியலால் கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த சீரியல் கிட்டதட்ட 1000 எபிசோட்களை நெருங்கி வருகிறது.

ஒரு காலத்தில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருந்த இந்த சீரியல், லீட் ரோலில் நடித்த ரோஷினி ஹரிபிரியன் விலகிய பிறகு டிஆர்பி.,யில் கன்னாபின்னாவென அடிவாங்கி வருகிறது. இதற்கு காரணம் அடுத்தடுத்து முக்கிய ரோல்களில் நடித்தவர்கள் மாற்றப்பட்டது மட்டுமல்ல, கதையின் போக்கும் தான்.

பல ஹிட் படங்களில் இருந்து சில சீன்களை உருவி, எபிசோட்களை கடத்துவது சின்னத்திரையில் லேட்டஸ்ட் டிரெண்டாகி வருகிறது. ஆனால் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ஒரு படி மேலாக போய், ஒரு படத்தில் இருந்து என்னவெல்லாம் சுட முடியுமா அத்தனையையும் சுட்டு, மெயின் கதையை விட்டு கதைக்களம் எங்கு போகிறது என தெரியாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது.

இது மட்டும் தான் பண்ணாம இருந்தீங்க...இப்போ இதுவுமா? ...பாரதி கண்ணம்மாவை கழுவி ஊற்றும் ரசிகர்கள்

English summary

Netizens angry with Bharathi Kannamma serial team on latest promo for upcoming episode . They asked to stop the serial.They also commented that except DNA test all other contents are added in this serial.