என்ன தான் சீரியனாலும் நியாய தர்மம் வேண்டாமா... கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : கொஞ்சம் கூட லாஜிக்கே இல்லாமல் வெளியிடப்பட்டுள்ள முத்தழகு சீரியலின் ப்ரோமோவை நெட்டிசன்கள் கண்டபடி கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர். என்ன தான் சீரியல் என்றாலும் அதற்காக இப்படியா...மக்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என கடும் கோபமாக கேள்வி எழுப்பியதுடன், கேலியும் செய்து வருகின்றனர்.

டிஆர்பி.,யை கைப்பற்ற அனைத்து டிவி சேனல்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு புதுப்புது சீரியல்களை களம் இறக்கி வருகின்றன. சில சேனல்கள் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்ற பழைய சீரியல்களை மீண்டும் ஒளிபரப்பி வருகின்றன. இந்த சீரியல்களை மக்களை பார்க்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல ப்ரோமோக்களும் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

லோஹிப் சேலையில் நடிகை ஷிவானி நாராயணன்.. செம ஹாட்.. பதறிப்போன ரசிகர்கள்!

English summary

Netizens trolls Vijay tv Muthazhagu serial promo. In this promo heroine lift hero and walk to temple which is in the top of the hill. Netizens said that most of the tv serials had no logic in the storyline.