பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் விரைவில் என்ட்ரி கொடுக்கும் புதிய கண்ணம்மா

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. அதிகமானவர்களின் மனம் கவர்ந்த சீரியலாக இருக்கும் இந்த சீரியல் டாப் ரேட்டிங் சீரியல்களில் ஒன்றாகவும் இருந்து வருகிறது.

மலையாளத்தில் கருத்த முத்து என்ற தலைப்பில் ஐந்து சீசன்களாக ஒளிபரப்பான இந்த சீரியல் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பல மொழிகளிலும் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. அனைத்து மொழிகளிலும் நல்ல வரவேற்பை இந்த சீரியல் பெற்றுள்ளது.

English summary

Recently roshini haripriyan officially quits from barathi kannamma serial. after that vinusha to replaced as new kannamma. new kannamma will entre into the serial soon.