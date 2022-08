பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸில் மீண்டும் என்ட்ரி கொடுக்கும் பிரபலம்!அது எப்படி முடியும்?அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகும் டாப் ரேட்டிங் சீரியல்களில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலும் ஒன்று. குடும்ப சென்டிமென்ட், அண்ணன்-தம்பி பாசம், கூட்டு குடும்ப பாசம் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள சீரியல்.

ரசிகர்களின் பேராதரவுடன் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 8 - 8.30 வரை ஒளிப்பரப்பாகி வருகிறது. தற்போது இந்த சீரியலில் வீட்டில் இருந்து வெளியேறும் கதிர், புதிதாக ஓட்டல் துவங்குகிறார். முதல் நாளில் வியாபாரம் சரியாக நடக்காமல், நஷ்டம் ஏற்படுகிறது.

இதை சொல்லிக்காட்டி, சவால் விடுகிறாள் முல்லையின் அக்கா மல்லி. கதிரும் பதிலுக்கு சவால் விடுகிறார்.அந்த பக்கம் ஐஸ்வர்யா புதிதாக ப்யூட்டி பார்லர் துவங்கும் முயற்சியில் இறங்குகிறார்.இதனால் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Recently Pandian stores Dhanam along with Lakshmi amma alis Sheela photo goes viral in social media. According to sources, Lakshmi amma will come back to Pandian stores serial. Fans shocked on this info.