நச்சுனு மெலிந்து.. சிக்குனு மாறிய ஸ்ரீதிகா.. அது மட்டும் அப்படியேதான் இருக்கு!

சென்னை : சும்மாவே ரொம்ப க்யூட்டாகத்தான் இருப்பார் ஸ்ரீதிகா. ஆனால் தற்போது நன்றாக மெலிந்து ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாகி விட்டார்.

கையை தூக்கி தலையில் இருக்கும் தொப்பியை பிடித்த ஸ்ரீதிகாவை வஞ்சகமில்லாமல் வர்ணித்து தள்ளுகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

வாவ் பப்லு... சட்டையை கழற்றி .. அம்மாடி.. இப்பவும் செம மாஸ் காட்றாரே!

கலக்கலாக மாறியுள்ள ஸ்ரீதிகாவுக்கு குரல் வளம் சூப்பராக இருக்கும். நல்ல பாடகியும் கூட. அந்தக் குரல்தான் அவரது இன்னொரு முகமாகவும் இருக்கிறது.

English summary

Actress Srithika Saneesh who has done many serials and movies have become thin and very cute. Her recent photos have gone viral.