என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா.. சீரியல் ப்ரோமோ பார்த்து காண்டான ரசிகர்கள்!

சென்னை: தென்றல் வந்து என்னைத் தொடும் சீரியலுக்கான புரோமா பலரது விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.

பழைய படங்களை ரீமேக் பண்றது தான் பார்த்திருப்போம் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாளா பழைய படங்களை சீரியலா கன்வெர்ட் பண்ணி ரீமேக் பண்ற பேஷன் விஜய் டிவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க.

ஆனா என்ன அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி எடுத்துருவாங்க.....அதற்கு காரணம் அந்த நாடகங்களில் நடிக்கிற ஆர்ட்டிஸ்டாக கூட இருக்கலாம்.

English summary

Vijay TV is bringing up a new serial named Thendral Vandhu Ennai Thodum. The promo of the serial is getting huge negative comments from the people.