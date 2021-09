புது கார் வாங்கிய விஜய் டிவி ஜாக்குலின்.. என்ன ஒரே அடியா எல்லாருக்கும் சம்பளம் ஏத்திட்டாங்களோ?

சென்னை: விஜய் டிவியின் பிரபல தொகுப்பாளினியான ஜாக்குலினும் புதுசா கார் ஒன்றை வாங்கி இருக்கிறார்.

விஜய் டிவி பிரபலங்கள் தொடர்ந்து புதிய கார்கள் வாங்குவதை பார்த்த ரசிகர்கள் என்ன எல்லாருக்கும் விஜய் டிவி இன்க்ரீமென்ட் அதிகமாக போட்டுட்டாங்களா? என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் தான் KPY சரத், தாடி பாலாஜி, குக்கு வித் கோமாளி புகழ், பிக் பாஸ் ஷிவானி உள்ளிட்ட விஜய் டிவி பிரபலங்கள் கார் வாங்கி இருந்தனர்.

English summary

Popular Vijay Tv anchor and serial actress Jacquline Lydia has bought a new car and went to Ooty for a long trip. She has shared her new car photo and video in her instagram page. Celebrities and her fans congratulate her for the new car.