நயன் – விக்கி சிவன் திருமண விருந்தின் மெனு, வந்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கிஃப்ட் பற்றி தெரியுமா?

சென்னை : ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமண வைபவம், மெஹந்தி விழாவுடன் ஜுன் 8 ம் தேதி மாலை தொடங்கியது. இதில், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் என சுமார் 100 பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

மாமல்லபுரம் அருகே கடற்கரை சாலையில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் விசேஷ கண்ணாடி மாளிகை போன்று அமைக்கப்பட்டிருந்த பிரம்மாண்ட திருமண அரங்கில் திருமண நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. முக்கிய கோயில்களைச் சேர்ந்த 20 சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க காலை 10.20 மணிக்கு இந்து பாரம்பரிய முறைப்படி நயன்தாராவின் கழுத்தில் தாலி கட்டினார் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன்.

முதலில் திருப்பதியில் நடைபெறுவதாக இருந்த இவர்களின் திருமணம், பிறகு மாமல்லபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. திருப்பதியில் திருமணம் நடத்தினால் விஐபி.,க்கள் அழைத்து செல்வது உள்ளிட்ட விஷயங்களில் இருந்த நடைமுறை சிக்கல்களை தவிர்ப்பதற்காகவே மாமல்லபுரத்திற்கு திருமணத்தை மாற்றியதாக கூறப்பட்டது.

விதிமீறி போட்டோஷுட்.. நயன்தாரா -விக்னேஷ் சிவன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு!



English summary

According to sources, in Nayanthara - Vignesh Shivan wedding only pure vegetarian dishes are served to guests. They also gifter gold and silver to guests who were attend the grand wedding. These gifts makes surprise to guests.