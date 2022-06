மருதநாயகம்...விஜய், ரஜினியுடன் படம்...கமல் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : மருதநாயகம் படம் வருமா, விஜய் மற்றும் ரஜினியுடன் இணைந்து நடிப்பீர்களா என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு சுவாரஸ்ய பதில்களை வழங்கி உள்ளார் கமல்ஹாசன். அதோடு விக்ரம் படம் பற்றிய பலருக்கும் தெரியாத பல விஷயங்களை ஓப்பனாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

விஜய், கமல் சூட்டிங் ஸ்பாட்ல எப்படி நடந்துக்கொள்வார்? Lokesh Kanagaraj Pressmeet | Kamal | Vikram

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் படம் உலகம் முழுவதும் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் விக்ரம் படத்தின் வசூல் அசுர வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் 200 கோடிகளை தாண்டி விக்ரம் படத்தின் வசூல் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

விக்ரம் பட வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக டைரக்டருக்கு கார், அசிஸ்டென்ட் டைரக்டர்களுக்கு பைக், சூர்யாவிற்கு ரோலக்ஸ் வாட்ச் என வரிசையாக பரிசளித்துள்ளார் கமல். இதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல சுவாரஸ்யமான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தனர் கமல் மற்றும் லோகேஷ் கனகராஜ்.

விஜய், கமல் சூட்டிங் ஸ்பாட்ல எப்படி நடந்துக்கொள்வார்?.. உண்மையை பளீச்சென்று சொன்ன லோகேஷ் கனகராஜ்!



English summary

Today Kamalhaasan and Lokesh Kanagaraj meets press and thanked every one for Vikram movie grand success. Kamal said that he was always ready to act with Rajinikanth. Discussion going on with Vijay. Official announcement will come soon. Definetly Vijay with RaajKamal films movie will come soon.