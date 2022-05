யார் அந்த Ghost...கமலா? விஜய் சேதுபதியா? சூர்யாவா?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் டீசர், டிரைலரில் ghost என்ற வார்த்தை இடம்பெறுகிறது. இதில் கோஸ்ட் என யாரை சொல்கிறார்கள் கமலையா, விஜய் சேதுபதியையா, சூர்யாவையா. இவர்களுக்கு மூன்று பேரும் என்ன ரோலில் நடித்துள்ளார் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் மாதம் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்தின் டீசர் கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. நேற்று படத்தின் டிரைலரும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படத்தின் ப்ரோமோஷன் வேலைகளும் நடந்து வருகிறது.

விக்ரம் டிரைலரில் சூர்யா இருக்காரா... இந்த சீனை நீங்க பார்த்தீங்களா ?\

விக்ரம் படத்தின் டீசர் மற்றும் டிரைலரில், Once upon a time there lived a ghost என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆனால் டீசரில், Once upon a time there lived a ghost named Vikram என வாசகமாக இடம்பெற்றிருக்கும். அதே சமயம் டிரைலரில் Once upon a time there lived a ghost என கமல் சொல்வது போல் அமைந்திருக்கும். நரேன் ஒருவருடன் பேசுவதாக வெளியான வீடியோவில் கோஸ்ட் பற்றி தகவல் தெரிந்ததா என கேட்பார்.

English summary

In Vikram movie teaser and trailer had a one sencentece mentioned that once upon a time there lived a ghost. Fans asked that who was mentioned as ghost in this movie. According to sources, Vijay Sethupathi or Kamal might be mentioned as ghost.