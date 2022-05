விக்ரம் டிரைலரில் சூர்யா இருக்காரா... இந்த சீனை நீங்க பார்த்தீங்களா ?

சென்னை : விக்ரம் டிரைலரில் சூர்யா இருக்கிறார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளதால், ரசிகர்கள் டிலைரரை திரும்ப திரும்ப பார்த்து வருகின்றனர். படத்தில் சூர்யா இருப்பதை டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜே கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டதால் சூர்யாவின் ரோல் என்ன என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. பான் இந்தியன் படமாக 5 மொழிகளில் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தின் டிரைலர் மற்றும் ஆடியோ நேற்று வெளியிடப்பட்டது.

In Vikram trailer, Suriya's scenes also included. Fans excited to find Suriya's scenes in trailer and watch it in repeat mode. In the beginning of the trailer one person throw the blood strained knief. That person was none other than Suriya.