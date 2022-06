பிரபல பாப் பாடகர் ஜஸ்டின் பீபர் முக பக்கவாத நோயால் பாதிப்பு

டொரன்டோ : கனடா நாட்டின் பிரபல பாடகர் ஜஸ்டின் பீபர் முக பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவித்துள்ளார். இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியும் கவலையும் அடைந்துள்ளனர்.

கனடாவின் பிரபல பாடகராக இருப்பவர் ஜஸ்டின் பீபர். 28 வயதாகும் பீபர் ஆரம்பரத்தில் யூட்யூப்பில் பாப் பாடல்களை பாடி வெளியிட்டு, உலகம் முழுவதும் பிரபலமானார். இவரது பாப் பாடல்கள் மட்டுமல்ல சர்ச்சைகளும் மிக பிரபலம்.

மிக இளம் வயதிலேயே புகழின் உச்சியை தொட்ட பீபர், அடிக்கடி குடித்த விட்டு வேகமாக காரை ஓட்டி போலீசில் சிக்குவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டவர். ஒருமுறை வீட்டின் முன் கூடியிருந்த ரசிகர்களை நோக்கி வீட்டின் பால்கனியில் இருந்து எச்சில் துப்பி பெரிய சர்ச்ரையில் சிக்கி. பக்கத்து வீட்டின் மீது முட்டைகளை வீசுவது, பல பெண்களுடன் டேட்டிங் செல்வது என பல சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்துள்ளார்.

English summary

Justin Bieber has shared a video to show why he had to postpone his upcoming concerts, He has been suffering from partial facial paralysis. He has revealed he has been diagnosed with rare disorder that paralyzed half of his face. He shared this video on his instagram.