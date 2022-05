நான் அப்பவே சொன்னேன்...இப்போ நடந்துடுச்சு...அப்படி என்ன சொன்னார் சரத்குமார்?

சென்னை : சூரிவம்சம் பட விழாவில் தான் சொன்னது இன்று நடந்து விட்டதாகவும், தனது கணிப்பு சரியானதில் தனக்கு பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக நடிகர் சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் சரத்குமார் அப்படி என்ன சொன்னார். யாரை பற்றி அல்லது எதை பற்றி சொன்னார் என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

வில்லன், கேரக்டர் ரோல்களில் நடித்து பிரபலமான சரத்குமார், பிறகு தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராகவும், ஆக்ஷன் ஹீரோவாகவும் வளர்ந்தார். பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த சரத்குமார் தற்போது அப்பா கேரக்டர்களிலும், அழுத்தமான கேரக்டர்களிலும் அதிகம் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

In his recent interview Sarathkumar said that during Thalapathy 66 Muhurat, Vijay and him spoke abot how they met 250th day celebration of Suriyavamsam and how he predicted on stage that Vijay would be the next superstar. Vijay too remembered that and Sarathkumar was happy about his prediction was right.