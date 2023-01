வாரிசு ஆடியோ ரிலீஸ்ல குஷ்பு பத்தி விஜய் அவ்ளோ பேசியிருந்தாரே... ஆனா படத்துல இல்ல... ஏன்?

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனாவும் முக்கியமான கேரக்டர்களில் சரத்குமார், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படத்தில் விஜய்யுடன் குஷ்புவும் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளதாக முதலில் படக்குழு தெரிவித்திருந்தது.

ஆனால், வாரிசு படத்தை தியேட்டரில் பார்த்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தான் காத்துள்ளது.

English summary

Vijay's Varisu film have hit theaters yesterday. This film has been well received by the family audience. Accordingly, In this case, Fans are trolling that Kushboo is missing from Vijay's Varisu film.