சூர்யாவா? விஜய்யா? அடுத்து சிறுத்தை சிவா இயக்கப் போவது யாரை? பரபரக்கும் கோலிவுட்!

சென்னை: ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த படத்தை இயக்கி 2 நாட்களில் 100 கோடி வசூல் வேட்டை நடத்தியுள்ள பாக்ஸ் ஆபிஸ் இயக்குநர் சிறுத்தை சிவா அடுத்து யாருடன் படம் பண்ணப் போகிறார் என்கிற கேள்வி தான் கோலிவுட் முழுக்க எழுந்துள்ளது.

நடிகர் கார்த்தியின் சிறுத்தை படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்த சிவா சிறுத்தை சிவா என்றே இன்றும் அழைக்கப்பட்டு வருகிறார்.

தல அஜித்தின் 4 படங்களை இயக்கிய அவர் ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த படத்தை இயக்கி நிலையில், அடுத்து எந்த டாப் ஹீரோவை சிவா இயக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Annatthe movie director Siruthai Siva plans to do a movie with Thalapathy Vijay buzz circulates in social media. Siva also plans to do a movie with Suriya already stirs confusion among Kollywood industry.