தளபதி 66 ல் விஜய் என்ன லுக்கில் இருக்கார்ன்னு பார்த்தீங்களா...தீயாய் பரவும் போட்டோ

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜய்யின் கெட்அப் பற்றிய போட்டோ சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி செம டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. விஜய்யின் இந்த போட்டோவை பார்த்து அனைவரும் வாவ் என அசந்து போய் பாராட்டி வருகின்றனர்.

விஜய் தற்போது டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஐதராபாத்தில் நடக்கும் இந்த ஷுட்டிங்கில் கடந்த வாரம் முதல் விஜய் பங்கேற்று வருகிறார். இதற்காக விஜய், ஐதராபாத் விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய வீடியோ செம வைரலானது.

English summary

Vijay's recent look for Thalapathy 66 movie photo goes like wildfire in social media. In this photo, Vijay was so young. Recently Vijay talk in video call. Somebody take this as screeshot and shared in social media.