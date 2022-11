சின்ன வயசுல இப்படி ஒரு ஏக்கமா? அச்சச்சோ… வறுமை குறித்து மனம் திறந்த ராஷ்மிகா மந்தனா

ஹைதராபாத்: விஜய்யுடன் வாரிசு, அல்லு அர்ஜுனுடன் புஷ்பா 2 ஆகிய படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ராஷ்மிகா மந்தனா.

இன்னொரு பக்கம் விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் காதல் இல்லை என சொல்லிவிட்டு அவருடன் டேட்டிங்கும் சென்று வந்தார்.

இந்நிலையில், ஆங்கில நாளிதழுக்கு பேட்டியளித்துள்ள ராஷ்மிகா மந்தனா, சிறுவயதில் அவருக்கு இருந்த தீராத ஏக்கம் பற்றி மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Rashmika Mandanna is currently acting in Varisu with Vijay and Pushpa 2 with Allu Arjun. In this case, She shared her childhood memories and revealed that his family was so poor that he could not even buy a toy.