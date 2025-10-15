SREE LEELA: சிவகார்த்திகேயன் பட நடிகைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்.. அடடா முரட்டு அப்டேட்டா இருக்கே!
மும்பை: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்குப் பிறகு, நடிகை ஸ்ரீலீலாவும் பாலிவுட்டில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். ஒரு படம் வெற்றி பெற்றால் வாய்ப்புகள் தானாகவே தேடி வரும் என்பதால் ஸ்ரீலீலா அதை சரியாக பயன்படுத்தி வருகிறார். அந்த வகையில் தற்போது அவர் கமிட் ஆகியுள்ள படம் குறித்த முரட்டு அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.
2019-ல் வெளியான சில சூப்பர்ஹிட் படங்களில் ஒன்றான 'கிஸ்' படம் மூலம், ஸ்ரீலீலாவின் சினிமா பயணம் தொடங்கியது. புதுமுகங்களாக இருந்தபோதிலும், 'கிஸ்' திரைப்படம் சுமார் 90 திரையரங்குகளில் 25 நாட்களைக் கடந்து ஓடியது. அதன்பிறகு 'பாரதி', 'பை டூ லவ்' போன்ற படங்களில் நடித்த அவர், பின்னர் தெலுங்கு திரையுலகில் நுழைந்தார்.
அங்கே 'தமாக்கா', 'பகவந்த் கேசரி', 'ஆதிகேசவா', 'எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி மேன்', 'ஸ்கந்தா', 'குண்டூர் காரம்' எனத் தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்தார். தற்போது, கார்த்திக் ஆர்யன் நடிக்கும் படம் மூலம் பாலிவுட்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். மேலும், சைப் அலி கானின் மகன் இப்ராஹிம் அலி கான் மற்றும் வருண் தவான் ஆகியோருடனும் அவர் படங்களில் நடிக்கிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
முரட்டு அப்டேட்: அதுமட்டுமல்லாமல், ரன்வீர் சிங் நடிக்கும் படத்திலும் ஸ்ரீலீலா நாயகியாக நடிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தச் செய்தியை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, தற்போது ஒரு புதிய போஸ்டர் வெளியாகி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதைத்தான் ரசிகர்கள் முரட்டு அப்டேட் என்று கூறுகிறார்கள். இந்தப் போஸ்டரில், ஸ்ரீலீலா இதற்கு முன் பார்த்திராத ஒரு மாறுபட்ட தோற்றத்தில், 'ஏஜென்ட் மிர்ச்சி' என்ற கதாபாத்திரத்தில் காணப்படுகிறார்.
தரமான கேப்ஷன்: இது குறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில், "ரெடி, ஸ்டெடி, ஃபயர், அக்டோபர் 19 அன்று தீ பற்றட்டும்" என்று ஸ்ரீலீலா பதிவிட்டுள்ளார். சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், நேற்று நடிகர் பாபி தியோலின் போஸ்டரும் வெளியானது. பாபி மற்றும் ஸ்ரீலீலாவின் போஸ்டர்கள் ஒரே மாதிரியான தீம் கொண்டிருப்பதால், ரன்வீர் சிங் படத்தில் பாபி தியோலும் நடிக்கிறாரா என்ற கேள்வி பலரையும் ஆட்கொண்டுள்ளது.
ரசிகர்கள் ஆர்வம்: இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் அக்டோபர் 19 அன்று வெளியாகும் அந்த அப்டேட்டில் தெரிந்துவிடும். அன்று படத்தின் பெயர், இயக்குநர் மற்றும் பிற விவரங்கள் அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்ரீலீலாவின் இந்த புதிய அவதாரம் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது. ரசிகர்கள் அவரை 'லேடி ஜேம்ஸ் பாண்ட்' என்றும் 'லீலா ஆன் ஃபயர்' என்றும் அழைக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
லைன் அப்கள்: கார்த்திக் ஆர்யன் மற்றும் ஸ்ரீலீலா இணைந்து நடிக்கும் பாலிவுட் படத்தை பிரபல இயக்குநர் அனுராக் பாசு இயக்குகிறார். இந்தப் படத்திற்கு இன்னும் பெயரிடப்படவில்லை என்றாலும், பலர் இதை 'ஆஷிகி 3' என்று பெயரிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியில் மட்டுமல்லாமல், தெலுங்கில் பவன் கல்யாண் நடிக்கும் 'உஸ்தாத் பகத் சிங்' மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் 'பராசக்தி' படத்திலும் ஸ்ரீலீலா நடித்து வருகிறார். ரவிதேஜாவுடன் 'மாஸ் ஜாதரா' படத்திலும் ஸ்ரீலீலா நடித்து வருகிறார்.
