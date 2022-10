விவசாய வறட்சி, கார்ப்பரேட் வளர்ச்சி.. துணிந்து அரசியல் பேசிய விஜய்… 8 Years of கத்தி ஃப்ளாஷ்பேக்

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் 2012ல் வெளியான துப்பாக்கி திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

துப்பாக்கியை தொடர்ந்து விஜய் - இயக்குநர் ஏஆர் முருகதாஸ் கூட்டணியில் வெளியான திரைப்படம் கத்தி.

2014ம் ஆண்டு தீபாவளி ஸ்பெஷலாக ரிலீஸான கத்தி, 8 ஆண்டுகளை கடந்ததை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Vijay starrer Kaththi film was released on Diwali 2014. AR Murugadoss Directed this film is seen as an important film in Vijay's career. It has been 8 years since the release of this film which was well-received by the fans