வாரிசு ரிலீஸுக்கு வந்த சிக்கல்… ரசிகர்மன்ற நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் விஜய்… பரபரக்கும் பனையூர்!

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் தெலுங்கில் வெளியாவதில் புதிய சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன.

தெலுங்கு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ள புதிய முடிவுக்கு தமிழ்த் திரை பிரபலங்கள் பலரும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வாரிசு படத்தின் ரிலீஸுக்கு சிக்கல் எழுந்துள்ள நிலையில், விஜய் தனது ரசிகர்மன்ற நிர்வாகிகளை அவசரமாக சந்திக்கவுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த மனசு தான் சார் கடவுள்.. அருண் விஜய் யாருடன் பிறந்தநாள் கொண்டாடி இருக்காருன்னு பாருங்க!

English summary

There has been a problem with the release of Vijay starrer Varisu in Telugu. Many celebrities are commenting in support of Vijay in this matter. In this case, Vijay is meeting the fan club executives at his office in Panaiyur.