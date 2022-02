எப்படிப்பா இப்படி யோசிக்கிறீங்க...கொளுத்தி போடும் நெட்டிசன்கள்...நேற்று விஜய், இன்று தனுஷா ?

சென்னை : டாப் நடிகர்களின் புதுப்படங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு, போஸ்டர், பாடல் வெளியானால் அதை ரசிகர்கள் ஒரு புறம் கொண்டாடி வரும் நிலையில், மற்றொரு புறம் அதையே வைத்து புதுப் புது பிரச்சனைகளையும் சர்ச்சைகளையும் கிளப்பி விட்டு வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள். கடந்த இரண்டு நாட்களாக சோஷியல் மீடியாவில் இது போன்ற விஷயங்கள் தான் பெரிய விவாதம் ஆகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்டு, கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு வருவதால் இதுவரை முடங்கி கிடந்த பட வேலைகள் விறுவிறுப்படைந்து வருகின்றன. படத்தின் ஷுட்டிங், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள், ரிலீஸ் வேலைகள் என கோலிவுட்டே புத்துணர்ச்சி பெற்று சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறது. படங்களின் ரிலீஸ் தேதிகளையும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அறிவித்து வருகிறார்கள்.

அரபிக்குத்து பாடல் சர்ச்சை.. இதெல்லாம் ஒரு குத்தமா?... பதிலடி கொடுத்த விஜய் ரசிகர்கள் !

இதற்கிடையில் டாப் ஹீரோக்களும் அடுத்தடுத்து பல படங்களை நடித்து வருகிறார்கள். இந்த படங்களின் அப்டேட்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அப்படி விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள், ரசிகர்கள் பல மாதங்களாக கேட்ட பிறகு, காதலர் தினத்தன்று வெளியிடப்பட்டது. அரபிக்குத்து என டைட்டில் வைக்கப்பட்ட இந்த மாஸ் எனர்ஜி பாடல், யூட்யூப்பில் இதுவரை இருந்த சாதனைகள் அனைத்தையும் அடித்து நொறுக்கி உள்ளது.

English summary

Netizens create controversy on Vijay's dollar in arabic kuthu song. In this song vijay wear religious symbol. netizens noticedc this and makes controversy. After vijay, now dhanush also is in controversy. dhanush's dining photo also in controversy.