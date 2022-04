பீஸ்ட் மலையாளம், கன்னடம் டிரைலர் வந்தாச்சு...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழை தொடர்ந்து விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் மொழிகளிலும் டிரைலரை ரிலீஸ் செய்துள்ளது படக்குழு. இதனால் இவற்றின் சாதனையை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீசை கொண்டாட விஜய் ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

After tamil, now Beast trailer for malayalam and kannada language also released. This also got good response from fans. Earlier tamil Beast trailer got more than 40 million views in 4 days.