இன்றைக்கு பீஸ்ட் டீசர் அப்டேட் தான் வருது...ஆனா அதுல ஒரு ட்விஸ்ட்

சென்னை : இன்று வெளிவர உள்ளதாக சொல்லப்படும் பீஸ்ட் அப்டேட் டீசர் வெளியீடு பற்றியது தானாம். ஆனால் அதை ஒரு ட்விஸ்ட் உடன் வெளியிட போகிறார்களாம்.

பீஸ்ட் அப்டேட் கேட்டு விஜய் ரசிகர்கள் கிட்டதட்ட சோர்ந்து விட்டார்கள். பீஸ்ட் படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் வெளிவராத நிலையில், அதிகாரமற்ற தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதில் பல விஷயங்களை ரசிகர்களை அதிர்ச்சியும், குழப்பமும் அடைய வைத்துள்ளன.

விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாகும் என அறிவித்து விட்டார்கள். இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில் இதவரை டீசர், மோஷன் போஸ்டர், க்ளிம்ப்ஸ், டிரைலர், ப்ரொமோஷன் என எதுவும் வரவில்லை. சன் பிக்சர்ஸ் தொடர்ந்து அமைதி காத்து வருவதால் விஜய் ரசிகர்கள் கடுப்பாகி, சோஷியல் மீடியாவில் ஹேஷ்டேக், மீம்ஸ் என போட்டு அதிர வைத்து வருகின்றனர்.

According to the latest sources, the Beast teaser announcement will come today. But this teaser had none of Vijay's mass punch dialogues. There is only background music playing in this teaser. The Beast movie team planned to release a teaser on April 1st.