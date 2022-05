விஜய் படத்தை தயாரிக்க தயார்...ஆனால்....போனி கபூர் சொன்ன அந்த விஷயம்

சென்னை : வரிசையாக அஜித் படங்களை தயாரித்து வரும் போனி கபூர், விஜய் படத்தையும் தயாரிக்க தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் அதற்கு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று தேவை என தெரிவித்துள்ளார்.

பாலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பாளராக இருப்பவர் போனி கபூர். மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் கணவரான போனி கபூர், Bayview productions என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். பல பெரிய நடிகர்களின் ஹிட் படங்களை இவர் தயாரித்துள்ளார்.

