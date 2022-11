விஜய், யுவன்ஷங்கரை விமர்சித்தாரா?..பாவம் பிரதீப் ரங்கநாதன்..பழைய பதிவுகளை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்

பதவி வரும்போதும், புகழ் வரும் பொழுதும் கூடவே தொல்லையும் சேர்ந்தே வரும். அது லவ் டுடே இயக்குநர் வாழ்வில் உண்மை ஆகி உள்ளது.

கோமாளி படம் மூலம் புகழ்பெற்று 'லவ் டுடே' படம் மூலம் பேசப்படுபவர் பிரதீப் ரங்கநாதன். இவர் தற்போது புதிய சிக்கலில் சிக்கியுள்ளார்.

இவர் விஜய், யுவன்ஷங்கர் ராஜாவை விமர்சித்ததாக கூறி பழைய பதிவுகளை எடுத்து போட்டு நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மங்காத்தா மியூசிக்கே காப்பி.. யுவன் ஒரு பக்கா ஃபிராடு.. லவ் டுடே இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன் லீக்ஸ்!

English summary

With rank and fame comes trouble. That has become true in the life of the director of Love Today. Pradeep Ranganathan is famous for his movie 'Komali' and talked about for his movie 'Love Today'. He is now in new trouble. Netizens are making noise by taking old recordings and saying that he criticized Vijay and Yuvanshankar Raja.