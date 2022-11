வாரிசு படப்பிடிப்பு தளத்தில் யானைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதா? செய்தியாளர்களை தாக்கியதாக பரபரப்பு புகார்

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் வாரிசு படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் சென்னை பூந்தமல்லி அருகே உள்ள இவிபி ஃபிலிம் சிட்டியில் படமாக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிரம்மாண்ட செட் போட்டு கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், 100க்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் மற்றும் 5, 6 யானைகள் படப்பிடிப்பு தளத்தில் அனுமதியின்றி பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக வெளியான தகவல்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

அதை அறிந்து கொள்ளவே தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர்கள் சிலர் அங்கே ட்ரோன் கேமராவை பறக்கவிட்ட நிலையில், இரு தரப்பும் போலீஸில் பரபரப்பு புகார்களை அளித்துள்ளனர்.

செய்தியாளர்களை கடத்தினார்களா விஜய் மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள்? ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்ட ட்வீட்

English summary

Director Vamshi used Elephants and Wild Animals in Varisu shooting spot rumours creates curiosity to some media persons and they used drone camera's without permission lead to a big fight and complaint between VMI team.