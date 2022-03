சன் பிக்சர்ஸ் சொன்ன வேற மாறி ஆட்டம் இதுதானா...பீஸ்ட் FDFS,ரன்னிங் டைம் தெரியுமா?

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எப்போது ரிலீசாக உள்ளது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதை கேட்டு ரசிகர்கள் சந்தோஷமும் அதிர்ச்சியும் அடைந்துள்ளனர்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் மற்றொரு முக்கியமான படம் பீஸ்ட் ஆகும். அதுவும் தியேட்டர்களில் 100 சதவீதம் பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு வெளி வர உள்ள முதல் விஜய் படம் என்பதால் கொண்டாட்டம் வேற லெவலில் உள்ளது.

கவுதம் மேனன், ஜிவி பிரகாஷ் அடுத்த ஹிட் ரெடி.. செல்ஃபி படம் குறித்து தாறுமாறாக எகுறும் எதிர்பார்ப்பு!

English summary

According to latest sources, Beast FDFS will screened on April 13th 1am in India. At the same time, USA FDFS will screened on April 12th 3.30pm. Beast running time was 2 hours and 35 minutes.