கேன்சல் ஆகிறதா வாரிசு ஆடியோ வெளியீட்டு விழா?: வார்னிங் கொடுத்தது யார்... இதுதான் காரணமா?

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இந்தப் படத்தின் ஆடியோ வெளியிட்டு விழா நாளை மாலை சென்னையில் நடைபெறுகிறது.

இரண்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு விஜய் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறவுள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

இதனால் வாரிசு ஆடியோ லான்ச் என்ற ஹேஷ்டேக் டிவிட்டரில் ட்ரெண்டாகி வந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான தகவல் கிடைத்துள்ளது.

அதன்படி இறுதிநேரத்தில் வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழா ரத்து செய்யப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay starrer Varisu is released for Pongal. The audio launch of this film will be held tomorrow at Nehru Indoor Stadium in Chennai. In this case, Due to the spread of Corona, the Varisu audio launch event has been canceled.