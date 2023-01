தளபதி 67 LCU கான்செப்ட் தான்... நானும் நடிக்கலாம்... பத்த வச்ச ஃபஹத்... எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கடந்தாண்டு வெளியான விக்ரம் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று மெகா ஹிட் அடித்தது.

இந்தப் படத்தில் கமல், ஃபஹத் பாசில், விஜய் சேதுபதி, சூர்யா, நரேன் உள்ளிட்ட மேலும் பலர் நடித்திருந்தனர்.

இதனையடுத்து இனிமேல் ஹாலிவுட்டை போன்று லோகேஷ் யுனிவர்ஸ் கான்செப்ட்டில் படங்கள் இயக்குவேன் என லோகேஷ் கனகராஜ் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் தளபதி 67 திரைப்படமும் லோகேஷ் யுனிவர்ஸ் கான்செப்ட்டில் தான் உருவாகி வருவதாக உறுதியான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

English summary

Lokesh Kanagaraj will direct Vijay's Thalapathy 67 film. The shooting of this film started in Chennai. Myshkin, Gautham Menon, and Sanjay Dutt are acting along with Vijay. In this case, it is expected that Fahadh Fasil will also act as this film will be made in the Lokesh universe concept.