பொறி பறக்கும் விஜய்-ன் போக்கிரி...15 ஆண்டு சாதனையை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிரபு தேவா இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த படம் போக்கிரி. 2007 ம் ஆண்டு ஜனவரி 12 ம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு இன்றுடன் 15 வருடங்கள் நிறைவடைந்து விட்டது. இதனை விஜய் ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விஜய், அசின் லீட் ரோலில் நடித்திருந்த போக்கிரி படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், நாசர், வடிவேலு, ஸ்ரீமன், நெப்போலியன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். முமைத் கான் மற்றும் பிரபு தேவா சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தப்பட்டது.

English summary

Vijay's Pokkiri movie completed 15 years of theatre release. It was a telugu remake movie. This was the first movie which was directed by Prabhu deva in tamil. He also remake this same story in hindi also.