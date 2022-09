கமல், விஜய், கெளதம் மேனன்: இது என்ன யாருமே எதிர்பார்க்காத அல்டிமேட் கூட்டணி?

சென்னை: விஜய் தற்போது வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் 'தளபதி 67' படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் விஜய்.

இந்நிலையில், விஜய் நடிக்கும் புதிய படத்தில் கமல், கெளதம் மேனன் என அல்டிமேட்டான கூட்டணி இணையவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

It has been reported that Kamal will produce a film starring Vijay. Also, this film is expected to be directed by Gautham Menon