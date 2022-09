விஜய்-அஜித்தை வைத்து படம்..வெங்கட் பிரபு மீண்டும் அறிவிப்பு..நடைமுறையில் சாத்தியமா?

சென்னை: மாறிவரும் சினிமாத்துறையில் சாத்தியமில்லாதது சாத்தியமாகி வருகிறது. அதை தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெங்கட்பிரபு.

அஜித்-விஜய் இருவரையும் வைத்து படம் இயக்கத்தயார் என மீண்டும் அறிவித்துள்ளார்.

பான் இந்தியா காலத்தில் பிரபலங்கள் இணைந்து நடிப்பது சாதாரணமாகி வரும் சூழலில் விஜய், அஜித், வெங்கட் பிரபு இணைவது சாத்தியமே என சினிமா ஆரவலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

The impossible is becoming possible in the changing film industry. Venkat Prabhu mentioned it in his speech. He has again announced that he will direct the film with both Ajith and Vijay. Cinema researchers say that it is possible for Vijay, Ajith and Venkat Prabhu to join forces in the Pan India era where it is becoming common for celebrities to act together.