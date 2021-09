பிரபல டைரக்டரின் படத்தில் நடிக்க மறுத்த விஜய்... என்ன காரணமுன்னு தெரியுமா?

சென்னை : சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, படிப்படியாக வளர்ந்து இன்று டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் விஜய். தனக்கென தனி பிராண்ட், தனி ஸ்டைல், தனக்கென உலகம் முழுவதும் ரசிகர் கூட்டத்தையும் வைத்துள்ளார்.

ரஜினியையே பின்னுக்கு தள்ளி, அதிக சமபளம் வாங்கும் தென்னிந்திய நடிகர்கள் பட்டியலில் விஜய் முதலிடத்திற்கும் வர உள்ளார். விஜய்யின் அடுத்த படத்திற்காக அவருக்கு 120 கோடி சம்பளமாக பேசப்பட்டுள்ளதாக சமீபத்தில் கூறப்பட்டது.

some sources said that vijay refused to act in popular director p.vasu's movie.p.vasu make one script for mass hero vijay. But not yet vijay gives favour response to him. this news makes shock in kollywood town.