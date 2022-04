தளபதி 66 தெலுங்கு படமா? தமிழ் படமா?... விஜய் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : தளபதி 66 படம் தெலுங்கில் விஜய் அறிமுகமாகும் முதல் படம் என்றும், இது பைலிங்குவல் படம் என்றும் சொல்லப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் தளபதி 66 படம் தமிழ் படமா அல்லது தெலுங்கு படமா என்ற கேள்விக்கு சுவாரஸ்யமாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் விஜய்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த படமான தளபதி 66 படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார் விஜய். இந்த படத்தின் பூஜை சமீபத்தில் சென்னையில் உள்ள சென்னை ஸ்டூடியோசில் நடைபெற்றது.

English summary

In the Sun TV interview, Vijay explained that Thalapathy 66 is not a direct Telugu movie. It is a Tamil movie which will be dubbed into Telugu. The filming of Thalapathy 66 will begin this week.