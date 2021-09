இரண்டு விஜய் மக்கள் இயக்கமா... அப்பா–மகன் வழக்கால் குழம்பிய ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழில் மட்டுமின்றி தென்னிந்தியாவின் டாப் ஹீரோவாக இருப்பவர் விஜய். இவர் பிஸியாக அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில் நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வர வேண்டுமென அவரது ரசிகர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபை தேர்தலிலேயே விஜய் மக்கள் இயக்கம் போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதற்கான வேலைகளையும் விஜய் மக்கள் இயக்கம் ரகசியமாக செய்து வந்ததாகவும், ஆனால் ரஜினி தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தது, பிறகு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை என ரஜினி கூறினாலும் எந்த கட்சிக்காவது ஆதரவு தருவார் என நினைத்து விஜய் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் பின் வாங்கியதாக ஒரு தகவல் கூறப்பட்டது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்ற பெயரில் அவரது தந்தையும், இயக்குனருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், அமைப்பை தேர்தல் கமிஷனில் பதிவு செய்தார். தலைவராக இயக்குனர் சந்திரசேகர், பொருளாளர் ஷோபா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. சட்டசபை தேர்தலில் தான் போட்டியிடவில்லை, குறைந்தபட்சம் வர போகும் உள்ளாட்சி தேர்தலிலாவது விஜய் போட்டிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

அரசியல் தலைவர்களோடு ஒப்பிட்டு போஸ்டர் ஒட்டினால் கடும் நடவடிக்கை.. விஜய் மக்கள் இயக்கம்!

S.A.Chandrasekar replied in court that vijay makkal iyakkam dissolved. but vijay in his clarification, sac leading vijay makkam only dissolved. vijay makkal iyakkam headed by mine is still in active. after this statement, vijay fans shocked.