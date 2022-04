தளபதி 66 கதை இது தானா....விஜய் பாராட்டினது இதுக்கு தானா?

சென்னை : விஜய் அடுத்து நடிக்க உள்ள தளபதி 66 கதை பற்றிய முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. விஜய் பாராட்டினதா தில் ராஜு சென்ன கதை இது தானா என ரசிகர்கள் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

மாஸ்டர், பீஸ்ட் படங்களைத் தொடர்ந்து அடுத்த படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார் விஜய். இந்த படம் தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில், தில் ராஜு தயாரிப்பில் தெலுங்கு, தமிழ் என இரு மொழிகளில் தயாராக உள்ளதால் இந்த படத்தின் மீது ரசிகர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

விஜய் பண்ணத மறக்கவே முடியாது... ஷாஜகான் படத்தில் நடந்ததை பகிரும் நடிகர் சசிகுமார்!

English summary

According to latest sources, Sarathkumar to play Vijay's father in thalapathy 66. In this movie Vijay had 2 brothers. 1980's actors were talking for vijay's brother role. Thalapathy 66 shooting will begins from this week.