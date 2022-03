பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதி இதுவா?... அப்போ தியேட்டர் அதிரிபுதிரி ஆக போறது கன்ஃபார்ம்

சென்னை : விஜய் ரசிகர்கள் பீஸ்ட் அடுத்த அப்டேட் எப்போது வரும் என காத்துக் கொண்டிருக்கையில், பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியுடனான போஸ்டர் ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் படுவேகமாக உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை பார்த்ததும் விஜய் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி கொண்டாட துவங்கி விட்டனர்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் ஏறக்குறைய முடிந்து விட்டது. விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு ஜுலை மாதம் பீஸ்ட் டைட்டிலுடன் ஃபஸ்ட் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டன. அதற்கு பிறகு அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட்கள் ஏதும் வெளியிடப்படவில்லை.

English summary

Vijay's Beast latest poster circulated in social media with release date. But official announcement not yet come. Meanwhile some sources said, Beast next update was second single or teaser release date. This special poster or video including beast release date.