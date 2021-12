என்னது...விஜய் நடிக்க வேண்டிய சூப்பர் ஹீரோ கதையில் விக்ரம் நடிக்கிறாரா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். சென்னையில் பெய்த மழை, வெள்ளத்தால் தாமதமான பீஸ்ட் பட ஷுட்டிங் தற்போது முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படம் 2022 ஏப்ரல் மாதம் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாம்.

இதற்கிடையில் விஜய்யின் அடுத்தடுத்த படங்களான தளபதி 66, தளபதி 67, தளபதி 68 ஆகிய படங்களின் அப்டேட்கள் வர துவங்கி விட்டன. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். இதோடு பா.ரஞ்சித் இயக்க போகும் படத்திலும் விஜய் நடிக்க போவதாக கூறப்பட்டது.

English summary

Latest buzz in kollywood was vikram's chiyaan 61 story was originaly written for vijay. pa.ranjith already told in his interview he had a super hero story for vijay. he added that wanted to direct birdman like movie. chiyaan 61 shooting will begin from last week of december.